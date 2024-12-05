Чемпион АСА Гончаров считает, что Волкову не стоит пытаться перебоксировать Гана, его нужно бить

Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров рассказал, как Александр Волков может победить Сирила Гана на UFC 310.

«В реванше с Ганом Волкову нужно быть более агрессивным и решительным, действовать, и не ждать. Александру не стоит играть с Сирилом, не пытаться его перебоксировать, его надо бить. Если Волков будет бить Гана, все у него будет получаться, нужно идти и бить.

Шансы примерно равны, все будет зависеть от ментального настроя Александра и от того, в какой форме он подойдет. Волков должен забрать этот бой. Ему нужно идти и действовать: бить, переводить, работать. Александру нужно потрудиться в бою, и все получится», — сказал Гончаров MMA.Metaratings.ru.

В ночь на 8 декабря на турнире UFC 310 состоится реванш между тяжеловесами Александром Волковым и Сирилом Ганом. В первом поединке, который прошел в июне 2021 года, француз выиграл у россиянина единогласным решением судей. В активе Волкова 38 побед и десять поражений в профессиональных ММА. Ган имеет рекорд 12-2.