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Сегодня, 20:14

Корешков объяснил, почему Ган — фаворит боя с Волковым

Камила Абдурахманова
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Российский боец смешанных единоборств Андрей Корешков объяснил, почему Сирил Ган будет фаворитом в бою против Александра Волкова на турнире UFC 310 в США.

«Понятно, что первый бой Ган выиграл убедительно. С того времени прошло не мало времени и Александр провел много боев. Наверняка фаворитом будет Ган, так как он, в принципе уверенно, без вопросов прошел Волкова в первый раз», — сказал Корешков Vprognoze.ru.

В главном бою вечера турнира UFC 310 встретятся Александре Пантожа и Кай Асакура. До этого зрители увидят два топ-поединка: Шавкат Рахмонов — Йен Мачадо Гэрри и Сирил Ган — Александр Волков. Турнир состоится в ночь на 7 декабря.

Источник: Vprognoze.ru
Александр Волков
Андрей Корешков
Сирил Ган
UFC
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