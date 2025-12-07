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7 декабря 2025, 18:08

Монсон о победе Яна над Двалишвили: «Здорово, что Петр смог показать свое русское наследие, истинный русский дух»

Артем Бухаев
Корреспондент
Петр Ян после победы над Мерабом Двалишвили.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Бывший боец UFC Джефф Монсон поделился с «СЭ» эмоциями от победы Петра Яна над Мерабом Двалишвили в главном поединке турнира UFC 323.

Россиянин победил грузина единогласным решением судей и стал чемпионом UFC в легчайшем весе.

«Петр Ян — русский. Он вышел поддержать Россию. И я хочу сказать спасибо UFC и бойцовским организациям, которые не вводят санкции против России. Они не ставят политику выше спорта. И это очень здорово, что он смог показать свое русское наследие, свою поддержку России. Это было очень важно. А Петр Ян сделал самое сложное, что только возможно в спорте. Ты выигрываешь титул, потом проигрываешь... Вернуться на свой уровень и победить снова — это сложно. Но Петр сделал это!» — сказал Монсон «СЭ».

Монсон также отметил, что Яну помог победить истинный русский дух.

«Многие люди думали, что Петр Ян закончил быть чемпионом, но он вернулся и показал истинный русский дух. А он заключается в том, что нужно никогда не сдаваться. Не просто побеждать, но и не сдаваться, идти до конца. Ян заслужил победу! Он боролся с очень жестким противником. Теперь Петр Ян снова на вершине — мои поздравления!» — добавил Монсон.

32-летний Ян во второй раз стал чемпионом UFC в легчайшем весе. Россиянин был обладателем титула с июля 2020 года по март 2021 года. Ян потерял чемпионский пояс в бою с Алджамейном Стерлингом — тогда Петра дисквалифицировали за запрещенный удар коленом в голову.

Россиянин провел второй бой в карьере против Мераба Двалишвили. Первый поединок состоялся в марте 2023 года — тогда грузин победил единогласным решением судей.

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