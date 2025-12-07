Монсон о победе Яна над Двалишвили: «Здорово, что Петр смог показать свое русское наследие, истинный русский дух»

Бывший боец UFC Джефф Монсон поделился с «СЭ» эмоциями от победы Петра Яна над Мерабом Двалишвили в главном поединке турнира UFC 323.

Россиянин победил грузина единогласным решением судей и стал чемпионом UFC в легчайшем весе.

«Петр Ян — русский. Он вышел поддержать Россию. И я хочу сказать спасибо UFC и бойцовским организациям, которые не вводят санкции против России. Они не ставят политику выше спорта. И это очень здорово, что он смог показать свое русское наследие, свою поддержку России. Это было очень важно. А Петр Ян сделал самое сложное, что только возможно в спорте. Ты выигрываешь титул, потом проигрываешь... Вернуться на свой уровень и победить снова — это сложно. Но Петр сделал это!» — сказал Монсон «СЭ».

Монсон также отметил, что Яну помог победить истинный русский дух.

«Многие люди думали, что Петр Ян закончил быть чемпионом, но он вернулся и показал истинный русский дух. А он заключается в том, что нужно никогда не сдаваться. Не просто побеждать, но и не сдаваться, идти до конца. Ян заслужил победу! Он боролся с очень жестким противником. Теперь Петр Ян снова на вершине — мои поздравления!» — добавил Монсон.

32-летний Ян во второй раз стал чемпионом UFC в легчайшем весе. Россиянин был обладателем титула с июля 2020 года по март 2021 года. Ян потерял чемпионский пояс в бою с Алджамейном Стерлингом — тогда Петра дисквалифицировали за запрещенный удар коленом в голову.

Россиянин провел второй бой в карьере против Мераба Двалишвили. Первый поединок состоялся в марте 2023 года — тогда грузин победил единогласным решением судей.