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Гаджиев: «Не знаю, как Павлович выглядит на спине в партере»

Руслан Минаев
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Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, в каком случае Сергея Павловича можно считать фаворитом боя с Томом Аспиналлом.

«Есть одно «но», и это очень важно. Я не знаю, как сегодня выглядит Серега Павлович, лежа на спине в партере и лежа сверху на сопернике. В бою с Оверимом он оказался внизу, а уже там пошло добивание. Но на эту неудачу нужно смотреть с психологической, а не технической точки зрения», — цитирует Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Павлович и Аспиналл подерутся за временный титул чемпиона в тяжелом весе 11 ноября на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Бой станет соглавным событием вечера.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Камил Гаджиев
Сергей Павлович
Том Аспиналл
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