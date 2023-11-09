Фахретдинов рассказал об ощущениях от удара по печени в бою с дос Сантосом

Российский боец полусреднего веса Ринат Фахретдинов рассказал об ощущениях от пропущенного удара по печени в бою с Элизеу Залески дос Сантосом.

«Печень у меня, конечно, была ужасная. Помутнело в глазах и я не знал, где нахожусь. Раньше мне так попадали, но в зале. Я складывался напополам, но тогда можно своим сказать: «Подожди, подожди, оставь меня в покое». А в бою ты этого не скажешь. Приходится защищаться и что-то придумывать. Он хорошо попал, не столько сильно, сколько точно и вовремя. Ноги у него хорошие, рабочие. Как нам говорил тренер Юсуп Саадулаев, надо делать свое. Если ты лучше борешься, надо бороть», — цитирует Фахретдинова MMA.Metaratings.ru.

Всего на счету Фахретдинова в UFC три победы и одна ничья.