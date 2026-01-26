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26 января, 23:15

Макгрегор встретился с Дуровым: «Ты легенда и вдохновляешь никогда не сдаваться»

Руслан Минаев
Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор встретился с российским предпринимателем, основателем «Вконтакте» и Telegram Павлом Дуровым.

«Мой брат Павел Дуров! В мире, где правительства все сильнее ограничивают наши свободы, огромное уважение Павлу Дурову, непоколебимой силе, стоящей за Telegram!

Этот человек — настоящий боец. Высланный из России за отказ продавать данные пользователей, он построил империю на конфиденциальности и свободе слова, а теперь выступает против «войны ЕС против конфиденциальности» с ее невыполнимыми правилами, которые наказывают инновации. Он предупреждает нас, что у нас заканчивается время, чтобы спасти свободный интернет от дистопического кошмара слежки и цензуры.

Даже после ареста во Франции и запрета выступать на форумах по свободе он остается твердым, удаляя вредный контент, не нарушая принципов. Павел, ты легенда и вдохновляешь предпринимателей и бунтарей во всем мире никогда не сдаваться. Ты дорогой друг и верный брат, и я на 100 процентов на твоей стороне!» — написал ирландский боец в соцсети.

В декабре 2025-го Дуров поздравил Петра Яна с чемпионством в UFC.

37-летний Макгрегор провел за карьеру в ММА 28 боев — 22 победы и 6 поражений. Последний раз он выходил в октагон в июле 2021 года, проиграв Дастину Порье остановкой врачом.

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Конор Макгрегор
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