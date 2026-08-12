Президент Медиалиги Осипов ожидает досрочной победы Махачева: «Должен легко забирать, Исламу нет равных»

Президент Медиалиги Николай Осипов поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего поединка россиянина Ислама Махачева и ирландца Иэна Гэрри на турнире UFC 330.

Россиянин будет защищать титул в полусреднем весе.

«Я придерживаюсь мнения, что Ислам этот поединок должен легко забирать. Сейчас в его весовой категории ему равных нет. Понятно, что любой титульный поединок — это не легкая прогулка, но класс Ислама позволяет нам надеяться на его очередную фантастическую победу. Всегда хочется, чтобы наши чемпионы не отдавали решение на откуп судьям, поэтому ожидаю досрочной победы», — сказал Осипов «СЭ».

Поединок Махачева и Гэрри возглавит турнир UFC 330, который пройдет 15 августа в Филадельфии (США).