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12 августа, 14:01

Президент Медиалиги Осипов ожидает досрочной победы Махачева: «Должен легко забирать, Исламу нет равных»

Дарик Агаларов
корреспондент

Президент Медиалиги Николай Осипов поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего поединка россиянина Ислама Махачева и ирландца Иэна Гэрри на турнире UFC 330.

Россиянин будет защищать титул в полусреднем весе.

«Я придерживаюсь мнения, что Ислам этот поединок должен легко забирать. Сейчас в его весовой категории ему равных нет. Понятно, что любой титульный поединок — это не легкая прогулка, но класс Ислама позволяет нам надеяться на его очередную фантастическую победу. Всегда хочется, чтобы наши чемпионы не отдавали решение на откуп судьям, поэтому ожидаю досрочной победы», — сказал Осипов «СЭ».

Поединок Махачева и Гэрри возглавит турнир UFC 330, который пройдет 15 августа в Филадельфии (США).

Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Иэн Мачадо Гэрри.Ислам Махачев — Иэн Мачадо Гэрри: онлайн-трансляция турнира UFC 330
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Ислам Махачев
Иэн Мачадо Гэрри
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