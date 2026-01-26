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26 января, 19:41

Хабиб Нурмагомедов: «Умару нужно подраться со всеми топами по дороге за титулом»

Сергей Ярошенко

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал будущее своего троюродного брата Умара Нурмагомедова в легчайшем дивизионе промоушена.

«Умару очень важно было войти в эту четверку. Нас устроит любой вариант, кого дадут с тем и примем бой, наша задача подраться со всеми топами по дороге за титул. Как я и говорил Умар в этой весовой категории самый универсальный боец и его время быть чемпионом придет скоро.Те кто говорили, что Умару все далось легко в UFC теперь понимают и поняли чтоб Умар входит в элиту этой весовой категории», — написал Хабиб в своем Telegram-канале.

В ночь с 24 на 25 января на турнире UFC 324 Нурмагомедов одержал победу над бразильцем Дейвесоном Фигередо. Бой продлился все три раунда и завершился единогласным решением судей в пользу российского бойца.

Эта победа стала для 30-летнего Нурмагомедова 20-й в профессиональной карьере в смешанных единоборствах при одном поражении.

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Умар Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
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