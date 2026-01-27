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27 января, 13:16

Хукер заявил, что Царукян сломал ему нос во время стердауна

Новозеландский боец UFC Дэн Хукер заявил, что удар головой, нанесенный Арманом Царукяном во время битвы взглядов перед их поединком на турнире UFC Fight Night 265 в Катаре, повлек за собой перелом носа.

«Он ударил меня головой и сломал мне нос. Меня это жутко выбесило, но я не мог позволить себе поддаться эмоциям. Я хотел ответить ему тем же, но при таких обстоятельствах тебе нужно просто отбросить подобные мысли. Я однозначно был взбешен, и вся эта ситуация выбила меня из колеи. После поединка я съездил на рентген, и врачи сказали: «Твой нос сломан». Я произнес: «Черт, это произошло на взвешивании, это вообще никак не связано с боем». А перед предстоящим боем [с Бенуа Сен-Дени] мне сказали, что я должен получить медицинское разрешение для выступления с этой травмой. Вы уже позволили мне провести бой со сломанным носом, так что поменялось? В каком мире можно сломать нос оппоненту на взвешивании? Не буду скрывать, меня это зацепило, но я не злюсь на Армана. Меня не беспокоила эта травма во время боя, я слишком много раз ломал нос, так что это скорее психологический момент, когда оппонент забирает преимущество еще до начала боя. Но респект ему», — сказал Хукер на подкасте The Ariel Helwani Show.

Поединок Царукяна и Хукера прошел в ноябре прошлого года и завершился во втором раунде удушающим приемом. 29-летний Арман одержал пятую победу подряд. Его рекорд в ММА — 23-3. У 35-летнего Хукера прервалась серия из трех побед. В ММА на его счету 24 победы и 13 поражений.

Антон Лемонджава

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Арман Царукян
Дэн Хукер
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