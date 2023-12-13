Джош Томсон: «Гейджи — самый опасный соперник для Махачева»

Бывший боец UFC Джош Томсон (22-9) объяснил, почему считает второго номера рейтинга в легком весе Джастина Гейджи (25-4) самым опасным бойцом для чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева (25-1).

«Я считаю, что сейчас из всех претендентов самый сложный бой для Ислама — это бой с Джастином Гейджи, — сказал Томсон в своем подкасте Weighing In. — У Ислама есть склонность иногда слишком долго стоять в стойке, и он не может позволить себе этого с Джастином, а его борьба — это не борьба с проходом в две ноги. Джастин не из тех, кто долго находится в клинче. Он умеет выходить из клинча. Грязный бокс, апперкоты, он обладает мощью, чтобы нанести удар при разрыве клинча. Это опасный бой для Ислама, очень опасный.

Мы видели, что Джастин умеет принимать удары. Он может наносить удары. Его единственная слабость — это возможность оказаться на спине. Тогда все может быстро закончиться. Мы видели, что было в его поединке с Хабибом. Хабиб получил несколько сильных ударов от Джастина в первом раунде, и Хабиб затем просто уничтожил его. Ислам не собирается драться с ним таким образом. Он не может позволить себе так драться. Он не может позволить себе принять удар, который принял Хабиб. Ему нужно сократить дистанцию, чтобы провести тейкдаун».

Гейджи в прошлом бою нокаутировал Дастина Порье (29-8) во втором раунде. Бой состоялся 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.

Махачев в реванше c Александром Волкановски (25-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.