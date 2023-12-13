Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 14:35

Джош Томсон: «Гейджи — самый опасный соперник для Махачева»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший боец UFC Джош Томсон (22-9) объяснил, почему считает второго номера рейтинга в легком весе Джастина Гейджи (25-4) самым опасным бойцом для чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева (25-1).

«Я считаю, что сейчас из всех претендентов самый сложный бой для Ислама — это бой с Джастином Гейджи, — сказал Томсон в своем подкасте Weighing In. — У Ислама есть склонность иногда слишком долго стоять в стойке, и он не может позволить себе этого с Джастином, а его борьба — это не борьба с проходом в две ноги. Джастин не из тех, кто долго находится в клинче. Он умеет выходить из клинча. Грязный бокс, апперкоты, он обладает мощью, чтобы нанести удар при разрыве клинча. Это опасный бой для Ислама, очень опасный.

Мы видели, что Джастин умеет принимать удары. Он может наносить удары. Его единственная слабость — это возможность оказаться на спине. Тогда все может быстро закончиться. Мы видели, что было в его поединке с Хабибом. Хабиб получил несколько сильных ударов от Джастина в первом раунде, и Хабиб затем просто уничтожил его. Ислам не собирается драться с ним таким образом. Он не может позволить себе так драться. Он не может позволить себе принять удар, который принял Хабиб. Ему нужно сократить дистанцию, чтобы провести тейкдаун».

Гейджи в прошлом бою нокаутировал Дастина Порье (29-8) во втором раунде. Бой состоялся 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.

Махачев в реванше c Александром Волкановски (25-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Джастин Гейджи
Ислам Махачев
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Лига чемпионов — что решается сегодня: «МЮ» против «Баварии» и другие расклады последних матчей
Фигурист русского происхождения Малинин выиграл финал «Гран-при»
Эксперт расценил положение Дании как глупое из-за соглашения Фарер и России
В Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию
В Киеве в ночь на 13 декабря прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
Посол Антонов назвал визит Зеленского в США пустым
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джо Роган назвал бойца, способного победить Алекса Перейру

Стивен Томпсон дал прогноз на бой Эдвардса и Ковингтона

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости