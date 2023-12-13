Джо Роган назвал бойца, способного победить Алекса Перейру

Комментатор UFC Джо Роган считает, что бывший чемпион в полутяжелом весе Джамал Хилл (12-1) будет настоящим испытанием для чемпиона в полутяжелом весе Алекса Перейры (9-2).

«Я думаю, что Джамал Хилл — настоящий вызов для Перейры. Джамал — снайпер, чувак. Он постоянно бьет по подбородку соперникам. У Джамала страшные руки, чувак. У него действительно пугающие руки. То, что он сделал с Гловером, очень впечатляет. Просто избил его. Иржи провел с Гловером конкурентный бой, а Джамал Хилл просто разорвал Гловера на куски. Боже мой, и это было искусно, это было красиво».

Перейра победил Иржи Прохазку (29-4) и стал новым чемпионом UFC в полутяжелом весе. Бой состоялся 11 ноября на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Хилл победил Гловера Тейшейру (33-9) единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44) 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Однако позже отказался от титула, потому что получил травму.