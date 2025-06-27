Джонс отреагировал на слова Хабиба, который назвал его величайшим бойцом UFC

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весе Джон Джонс прокомментировал слова бывшего обладателя пояса в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

После того, как американец объявил о завершении карьеры, россиянин назвал его величайшим бойцом в истории UFC.

«Я не ожидал таких слов от Хабиба, это заставляет задуматься», — написал Джонс в соцсети X.

37-летний американец провел 30 боев за карьеру, одержал 28 побед и потерпел одно поражение (дисквалификация). Еще один поединок признан несостоявшимся. Джонс становился чемпионом UFC в полутяжелом и тяжелом весах.