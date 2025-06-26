Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия и бразилец Чарльз Оливейра проведут поединок в легком весе на турнире UFC 317 в ночь с 28 на 29 июня. Вечер ММА пройдет на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начнется турнир с прелимов в 1.30 по московскому времени. Основной кард стартует в 5.00 мск.

28-летний Топурия в профессиональных ММА провел 16 боев (все завершились победой). На профессиональном уровне 35-летний Чарльз одержал 35 побед, потерпел 10 поражений и еще один бой признан несостоявшимся.

ММА UFC: Топурия — Оливейра

В прямом эфире турнир UFC 317 в полном объеме покажут на онлайн-платформе UFC Fight Pass, телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru. Основной кард покажут на «Матч ТВ» и платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 317. Отслеживать результаты всех поединков турнира в Лас-Вегасе можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC нашего сайта.