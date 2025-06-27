Бокс/ММА
27 июня, 16:20

Нуньес, Белфорт и Лоулер введены в Зал славы UFC

Руслан Минаев

UFC назвала имена новых членов Зала славы организации.

В него вошли бойцы — Робби Лоулер, Аманда Нуньес, Витор Белфорт, Марк Керр, продюсер шоу The Ultimate Fighter Крэйг Пилиджан.

В Зал славы также введен бой между Исраэлем Адесаньей и Келвином Гастелумом за звание временного чемпиона UFC в среднем весе. В поединке, который прошел 13 апреля 2019 года, единогласным решением судей победил Адесанья.

В 2022 году в Зал славы UFC был веден экс-чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов, став первым россиянином с таким достижением.

