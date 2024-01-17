Джастин Гейджи подерется с Максом Холлоуэем за титул BMF на UFC 300

Обладатель титула BMF Джастин Гейджи (25-4) будет защищать титул в бою против экс-чемпиона в полулегком весе Макса Холлоуэя (24-7) 13 апреля на UFC 300, который состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США, сообщил Дана Уайт в соцсетях. Это будет первая защита титула BMF в истории.

Гейджи завоевал титул BMF, нокаутировав Дастина Порье (29-8) во втором раунде. Бой состоялся 29 июля 2023-го на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.

Холлоуэй в прошлом бою победил Чон Чхан Сона (17-8) нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 26 августа 2023-го на UFC Fight Night 225 в Калланге, Сингапур.