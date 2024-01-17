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Сегодня, 09:05

Александр Волкановски объяснил, почему Аллен победит Евлоева

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-3) считает, что четвертый номер рейтинга англичанин Арнольд Аллен (19-2) победит девятого номера рейтинга россиянина Мовсара Евлоева (17-0).

«Я очень давно тренировался с Мовсаром в Tiger Muay Thai. Не помню, был ли я тогда в UFC. Арнольд Аллен — это реальный боец. Он очень опасен на ногах, у него хорошая борьба, хорошая защита от тейкдаунов, он терпелив и расчетлив. Если говорить об уровне навыков, то я ставлю на Аллена, но Мовсар — непобежденный, у него крутой рекорд, если он победит Аллена, то попадет в топ дивизиона. Он настоящий претендент, эта победа может привести его в титульную гонку. Несмотря на то, что Евлоев, по мнению букмекеров, фаворит, я склоняюсь к победе Арнольда Аллена, потому что он имеет опыт боев с бойцами высочайшего уровня», — сказал Волкановски на своем YouTube-канале.

Аллен и Евлоев подерутся 20 января на UFC 297 в Торонто, Канада.

Александр Волкановски
Мовсар Евлоев
UFC
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