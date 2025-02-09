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9 февраля 2025, 09:17

Дю Плесси в реванше победил Стрикленда на UFC 312 и защитил пояс в среднем весе

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дрикус дю Плесси и Шон Стрикленд.
Фото AFP

Южноафриканский боец Дрикус дю Плесси одержал победу над американцем Шоном Стриклендом в главном событии турнира UFC 312 в Сиднее (Австралия).

Дю Плесси выиграл единогласным решением судей (50-45, 50-45, 49-46) и во второй раз защитил пояс чемпиона UFC в среднем весе.

Бойцы провели реванш — 20 января 2024 года дю Плесси победил американца раздельным решением судей на турнире UFC 297.

Теперь в активе 31-летнего дю Плесси 23 победы в смешанных единоборствах при двух поражениях. 33-летний Стрикленд потерпел седьмое поражение в карьере при 29 победах.

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Дрикус Дю Плесси
Шон Стрикленд
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