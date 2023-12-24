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Сегодня, 11:40

Порье предложил Диасу подраться на UFC 300: "Не бойся меня, дружище"

Давид Хачатрян
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Экс-боец UFC Нейт Диас (21-13) заявил, что был бы не против провести поединок на турнире UFC 300 в апреле 2024-го.

«UFC 300 было бы отлично, но никто не хочет со мной драться», — написал Диас в соцсети X, на что Порье ответил: «5 раундов. Не бойся меня, дружище».

Порье и Диас должны были подраться 10 июня 2021-го на UFC 264, но бой был отменен из-за того, что Порье получил травму. Позже он написал в соцсетях, что его не устроили условия поединка, и он решил вместо боя с Диасом заняться лечением затянувшейся травмы.

Уайт анонсировал три боя UFC 300: Стерлинг — Каттар, Никал — Брандэйдж, Прохазка — Ракич

Дастин Порье
Нейт Диас
UFC
ММА
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