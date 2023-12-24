Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 14:22

Блахович перенес операцию на плече: «Скоро еще одна»

Блахович перенес операцию на плече
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Четвертый номер рейтинга UFC в полутяжелом весе поляк Ян Блахович (29-10) сообщил, что ему прооперировали одно плечо, но вскоре состоится операция и на другом плече.

«Первое плечо прооперировано. К сожалению, с этим плечом было слишком много возни, поэтому они не смогли вылечить сразу оба. Скоро еще одна операция. Придется подождать еще немного, чтобы вернуться. Желаю вам всем счастливого Рождества!» — написал Блахович в соцсети X.

Блахович должен был подраться с Александром Ракичем (14-3) 20 января 2024-го на UFC 297 в Торонто, Канада, но поляк снялся с поединка из-за травмы.

Джанлуиджи Доннарумма
Ян Блахович
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Бивол победил британца Артура и защитил титул чемпиона WBA
Журналисты признали Кордобу лучшим игроком первой части сезона РПЛ
Ученые благодаря обезьянам нашли древнее царство Пунт
Ивлеева извинилась за вечеринку и пообещала передать деньги на благотворительность
США расширили притязания на континентальный шельф в Арктике
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Порье предложил Диасу подраться на UFC 300: "Не бойся меня, дружище"

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости