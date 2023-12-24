Блахович перенес операцию на плече: «Скоро еще одна»

Четвертый номер рейтинга UFC в полутяжелом весе поляк Ян Блахович (29-10) сообщил, что ему прооперировали одно плечо, но вскоре состоится операция и на другом плече.

«Первое плечо прооперировано. К сожалению, с этим плечом было слишком много возни, поэтому они не смогли вылечить сразу оба. Скоро еще одна операция. Придется подождать еще немного, чтобы вернуться. Желаю вам всем счастливого Рождества!» — написал Блахович в соцсети X.

Блахович должен был подраться с Александром Ракичем (14-3) 20 января 2024-го на UFC 297 в Торонто, Канада, но поляк снялся с поединка из-за травмы.