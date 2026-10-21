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Кто такой Ризван Куниев: биография, статистика, рекорд и карьера соперника Александра Волкова

Ризван Куниев: рекорд и карьера

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ризван Куниев.
Фото Global Look Press

24 октября российский боец смешанных единоборств Ризван Куниев встретится с Александром Волковым на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ). Поединок пройдет на арене «Этихад Арена». Перед боем Куниев занимает седьмое место в рейтинге тяжелого веса UFC, Волков располагается на второй строчке.

Биография Ризвана Куниева

Ризван Куниев родился 10 марта 1992 года в Махачкале (Дагестан). Российскому тяжеловесу 34 года. Его рост составляет 193 см, размах рук — 193 см. Боец представляет клуб «Горец».

Единоборствами Куниев начал заниматься в 16 лет. Первоначально выступал в ушу-саньда, затем перешел в смешанные единоборства. Россиянин становился чемпионом мира и Европы по любительскому ММА, добивался успехов в ушу-саньда.

Карьера Ризвана Куниева в ММА и UFC

Профессиональную карьеру Куниев начал в 2011 году. До перехода в UFC выступал в российских и международных организациях, завоевал чемпионские титулы ProFC и Eagle FC.

В сентябре 2021 года россиянин победил Эдивана Сантоса техническим нокаутом в Претендентской серии Даны Уайта. В марте 2022-го удушающим приемом выиграл у бывшего бойца UFC Энтони Гамильтона. В 2023 году выступал в PFL.

В августе 2024 года Куниев повторно участвовал в Претендентской серии, победив Уго Кунью техническим нокаутом в первом раунде.

Официальный дебют в UFC состоялся 21 июня 2025 года. Куниев уступил американцу Кертису Блэйдсу раздельным решением судей. Затем россиянин одержал две победы: 7 февраля 2026 года единогласным решением выиграл у Жаилтона Алмейды, а 25 июля техническим нокаутом в третьем раунде победил Тайрелла Форчуна.

Рекорд и статистика Ризвана Куниева

Перед боем с Александром Волковым профессиональный рекорд Куниева составляет 14 побед, 3 поражения и 1 ничью. Еще один поединок признан несостоявшимся (NC).

Семь побед россиянин одержал нокаутами или техническими нокаутами, две — болевыми и удушающими приемами. Все три поражения Куниев потерпел судейскими решениями.

Его следующий соперник Александр Волков имеет рекорд 40 побед и 11 поражений. Их встреча запланирована на 24 октября в рамках основного карда UFC 333.

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