Ризван Куниев: рекорд и карьера
24 октября российский боец смешанных единоборств Ризван Куниев встретится с Александром Волковым на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ). Поединок пройдет на арене «Этихад Арена». Перед боем Куниев занимает седьмое место в рейтинге тяжелого веса UFC, Волков располагается на второй строчке.
Биография Ризвана Куниева
Ризван Куниев родился 10 марта 1992 года в Махачкале (Дагестан). Российскому тяжеловесу 34 года. Его рост составляет 193 см, размах рук — 193 см. Боец представляет клуб «Горец».
Единоборствами Куниев начал заниматься в 16 лет. Первоначально выступал в ушу-саньда, затем перешел в смешанные единоборства. Россиянин становился чемпионом мира и Европы по любительскому ММА, добивался успехов в ушу-саньда.
Карьера Ризвана Куниева в ММА и UFC
Профессиональную карьеру Куниев начал в 2011 году. До перехода в UFC выступал в российских и международных организациях, завоевал чемпионские титулы ProFC и Eagle FC.
В сентябре 2021 года россиянин победил Эдивана Сантоса техническим нокаутом в Претендентской серии Даны Уайта. В марте 2022-го удушающим приемом выиграл у бывшего бойца UFC Энтони Гамильтона. В 2023 году выступал в PFL.
В августе 2024 года Куниев повторно участвовал в Претендентской серии, победив Уго Кунью техническим нокаутом в первом раунде.
Официальный дебют в UFC состоялся 21 июня 2025 года. Куниев уступил американцу Кертису Блэйдсу раздельным решением судей. Затем россиянин одержал две победы: 7 февраля 2026 года единогласным решением выиграл у Жаилтона Алмейды, а 25 июля техническим нокаутом в третьем раунде победил Тайрелла Форчуна.
Рекорд и статистика Ризвана Куниева
Перед боем с Александром Волковым профессиональный рекорд Куниева составляет 14 побед, 3 поражения и 1 ничью. Еще один поединок признан несостоявшимся (NC).
Семь побед россиянин одержал нокаутами или техническими нокаутами, две — болевыми и удушающими приемами. Все три поражения Куниев потерпел судейскими решениями.
Его следующий соперник Александр Волков имеет рекорд 40 побед и 11 поражений. Их встреча запланирована на 24 октября в рамках основного карда UFC 333.