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Конор Макгрегор: «UFC ни с кем не обращались так, как обращаются со мной в эту минуту»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) заявил, что лига не дает ему провести бой.

«UFC ничего не говорит. Дайте мне кого-нибудь. Я должен вернуться в апреле. Я должен был вернуться в декабре. Я продаю больше, чем все они вместе взятые. Ни с кем за всю историю игры не обращались так, как обращаются со мной в эту минуту. Они, черт возьми, должны открыть для меня ворота. Я жду. Мое терпение на исходе», — сказал Макгрегор talkSPORT.

Макгрегор и Майкл Чендлер (23-8) были наставниками на The Ultimate Fighter 31. Бойцы могут провести поединок на UFC 300 в апреле.

Конор Макгрегор
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