Дана Уайт рассказал, что работает над чем-то особенным с участием Махачева

Президент UFC Дана Уайт рассказал о следующем поединке действующего чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева, сообщает TheMacLife.

Уайт отметил, что они работают над чем-то особенным с участием Махачева.

«Вы очень проницательны. Да, у нас в работе много чего интересного. Каждый год я ставлю себе задачу — как нам повысить планку, перейти на другой уровень? И каждый год мы именно это и делаем. Мы организуем интересные бои, и сейчас в работе у нас много интригующих поединков», — рассказал президент UFC.

В главном бою турнира UFC 311 чемпион легкого дивизиона Махачев одержал победу над Ренато Мойкано сабмишеном в первом раунде. Это четвертая защита титула в активе Махачева. Сейчас на счету россиянина 27 побед и одно поражение.