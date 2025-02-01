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Сегодня, 10:23

Дана Уайт рассказал, что работает над чем-то особенным с участием Махачева

Камила Абдурахманова
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Президент UFC Дана Уайт рассказал о следующем поединке действующего чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева, сообщает TheMacLife.

Уайт отметил, что они работают над чем-то особенным с участием Махачева.

«Вы очень проницательны. Да, у нас в работе много чего интересного. Каждый год я ставлю себе задачу — как нам повысить планку, перейти на другой уровень? И каждый год мы именно это и делаем. Мы организуем интересные бои, и сейчас в работе у нас много интригующих поединков», — рассказал президент UFC.

В главном бою турнира UFC 311 чемпион легкого дивизиона Махачев одержал победу над Ренато Мойкано сабмишеном в первом раунде. Это четвертая защита титула в активе Махачева. Сейчас на счету россиянина 27 побед и одно поражение.

Ислам Махачев
Дана Уайт
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