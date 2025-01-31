Хамзат Чимаев получил гражданство ОАЭ

Боец UFC Хамзат Чимаев получил гражданство ОАЭ.

«Для меня честь и привилегия — представлять эту прекрасную нацию как спортсмен и как гражданин. Я бы хотел поблагодарить ОАЭ за поддержку. Я дделаю все возможное, чтобы страна мной гордилась», — написал Чимаев в социальной сети.

Ранее спортсмен выступал в UFC под флагом Швеции, с 2023 года он представляет ОАЭ.

26 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби Чимаев удушающим приемом в первом раунде победил австралийца Роберта Уиттакера.

Всего на счету 30-летнего Чимаева 14 поединков и 14 побед в ММА. Под эгидой UFC он победил в восьми боях.