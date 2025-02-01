UFC Fight Night 250: трансляция боев турнира начнется в 17.00 мск

Турнир UFC Fight Night 250 пройдет в субботу, 1 февраля. Вечер смешанных единоборств состоится в спортивном комплексе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Главное событие шоу — бой Исраэля Адесаньи и Нассурдина Имавова. В соглавном поединке сойдутся Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) и Майкл Пэйдж. Начнется шоу с прелимов в 17.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 20.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий UFC Fight Night 250. Результаты противостояний вечера также можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.

Все бои турнира UFC Fight Night 250 в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-платформе UFC Fight Pass. Начало — в 17.00 мск. Бои основного карда можно смотреть на телеканале и сайте «Матч ТВ», в ретрансляции федерального канала — платформы «Кинопоиск» и Okko. Начало трансляции — в 20.00 мск.