Дана Уайт объявит о главном бое UFC 300 на пресс-конференции после UFC 298

Американский журналист Кевин Иоле сообщил, что глава UFC Дана Уайт анонсирует главный бой UFC 300 на пресс-конференции после турнира UFC 298, который состоится 17 февраля в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

«Дана Уайт сказал мне, что объявит о главном событии UFC 300 на пресс-конференции после UFC 298 в субботу», — написал Иоле в соцсети X.

Ранее ходили слухи, что турнир может возглавить экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6), 11-й номер рейтинга в среднем весе Хамзат Чимаев (13-0) или чемпион полусреднего веса Леон Эдвардс (22-3).