Хавьер Мендес назвал следующего чемпиона UFC в легчайшем весе

Известный ММА-тренер Хавьер Мендес рассказал о подготовке своего подопечного, российского бойца UFC Умара Нурмагомедова, к следующему поединку.

Нурмагомедов-младший подерется с Бекзатом Алмаханом в турнире UFC в Лас-Вегасе (США) 2 марта.

«Да, Умар уже готовится, восстанавливает силы. И Иншаллах, мы увидим, как Умар станет следующим чемпионом UFC в легчайшем весе. Я гарантирую, это случится», — приводит слова Мендеса Sport24.