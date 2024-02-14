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14 февраля, 07:41

Хавьер Мендес назвал следующего чемпиона UFC в легчайшем весе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Известный ММА-тренер Хавьер Мендес рассказал о подготовке своего подопечного, российского бойца UFC Умара Нурмагомедова, к следующему поединку.

Нурмагомедов-младший подерется с Бекзатом Алмаханом в турнире UFC в Лас-Вегасе (США) 2 марта.

«Да, Умар уже готовится, восстанавливает силы. И Иншаллах, мы увидим, как Умар станет следующим чемпионом UFC в легчайшем весе. Я гарантирую, это случится», — приводит слова Мендеса Sport24.

Источник: Sport24
Умар Нурмагомедов
Хавьер Мендес
UFC
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