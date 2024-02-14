Хилл ответил Анкалаеву: «Ты такой ссыкун!»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл (12-1) ответил третьему номеру рейтинга Магомеду Анкалаеву (18-1), который пообещал показать американцу мастер-класс.

«Магомед, братан, ты действительно написал про меня, а потом заблокировал? Вот ржака, ты такой ссыкун!!! Ты уже спишь, брат, просто еще не осознаешь этого!!! Не волнуйся, доктор тебя разбудит!!!» — написал Хилл в соцсети X.

Анкалаев в прошлом бою победил Джонни Уокера (21-8) техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 13 января в UFC Apex в Парадайсе, США.