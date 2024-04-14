Дана Уайт хочет организовать бой между Кайлой Харрисон и Амандой Нуньес

Глава UFC Дана Уайт заявил, что если двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо, чемпионка мира по дзюдо, экс-чемпионка PFL и ныне боец UFC Кайла Харрисон (17-1) завоюет титул чемпионки в легчайшем весе, то он может организовать ей бой с экс-чемпионкой в легчайшем и полулегком весе Амандой Нуньес (23-5).

«Мне понравилась реакция Аманды на победу Кайлы. У нас с Амандой отличные отношения, я считаю ее величайшей среди женщин, и если Кайла завоюет титул, будет потрясно увидеть ее бой против Аманды», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Харрисон победила Холли Холм (15-7) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 13 апреля в предварительном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Нуньес завершила карьеру летом 2023-го, победив Ирене Альдану (15-7) единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-43). Бой состоялся 10 июня 2023-го на UFC 289 в Ванкувере, Канада.