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Магомед Анкалаев: «Я нокаутирую Перейру в первом раунде»

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в полутяжелом весе россиянин Магомед Анкалаев (18-1) поздравил чемпиона в полутяжелом весе Алекса Перейру (10-2) с победой над Джамалом Хиллом (12-2) и пообещал нокаутировать его в первом раунде.

«Алекс, мои поздравления. Но я нокаутирую его в первом раунде. У этого парня нет подбородка», — написал Анкалаев в соцсети X.

Перейра нокаутировал Хилла в первом раунде. Бой состоялся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

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