Валентина Шевченко: «В ММА мужчины имеют преимущество перед женщинами в силе, но не в технике»

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко считает, что женщины в ММА не уступают мужчинам в технике.

«Имеет мужчина преимущество в физической силе? — написала Шевченко у себя в соцсетях. — Да, имеет. Имеет мужчина преимущество в технике? Нет, не имеет. Все, чему человек может научиться, — одинаково.

Небольшое преимущество в физической силе от рождения никак не делает кого-то больше или меньше предназначенным для освоения боевых искусств.

ММА — самый гармоничный и современный вид единоборств среди всех боевых искусств. И поэтому осваивать его необходимо и женщинам и мужчинам в полном объеме в зависимости от желания и стремлений!»

На счету Шевченко — девять защит титула UFC. Также она является многократной чемпионкой мира по тайскому боксу и кикбоксингу.