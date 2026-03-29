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Ринг-анонсер UFC ошибочно объявил победителя боя между Форчуном и Тыбурой

Анастасия Пилипенко

На турнире UFC Fight Night в Сиэтле ринг-анонсер неправильно объявил победителя боя между американцем Тайреллом Форчуном и поляком Марчином Тыбурой.

Судьи единогласно отдали победу Форчуну, однако анонсер назвал победителем Тыбуру. Ошибку заметили, когда американец уже направлялся в тоннель. Форчуна вернули в октагон для официального объявления.

35-летний американец одержал свою дебютную победу в UFC. В его активе 18 побед и три поражения в ММА (еще два боя признаны несостоявшимися). У 40-летнего Тыбуры 27 побед и 11 поражений.

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Марчин Тыбура
Тайрелл Форчун
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