Шевченко ответила Хабибу: «Женщины слабые?! Расскажи это «ночным ведьмам»!»

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко ответила Хабибу Нурмагомедову, который ранее сказал, что ММА — не женское дело, и назвал дикостью, когда женщины бьют друг друга по лицу.

«Женщины слабые?! Расскажи это моей сестре, которая капитан самолета, — сказала Шевченко «СЭ». — Или «ночным ведьмам» — бомбардировочному женскому полку времен Второй мировой войны, которые ночью сбрасывали бомбы с выключенными двигателями, а потом приземлялись в полной темноте без посадочных огней. За что получили репутацию неуловимых и смертельно опасных. Расскажи им кто сильнее.

Все зависит исключительно от воспитания. Из мужчины тоже можно воспитать пупсика, который ничего не умеет. Боевые искусства — воинская традиция, где нет мужчины или женщины. Есть только искусство. Для того люди и тренируются, чтобы стать красивее, сильнее умнее и не дать возможности никому ударить себя по лицу».

На счету Шевченко — девять защит титула UFC. Также она является многократной чемпионкой мира по тайскому боксу и кикбоксингу.