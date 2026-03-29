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Деметриус Джонсон будет введен в Зал славы UFC

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон будет введен в Зал славы промоушена.

Об этом было объявлено во время турнира UFC Fight Night 271, который прошел в Сиэтле (США) в ночь на 29 марта.

39-летний Джонсон завершил карьеру в 2023 году. Американец за свою карьеру одержал 33 победы и потерпел 4 поражения, еще 1 поединок с его участием завершился вничью. Спортсмен был чемпионом UFC в наилегчайшем весе с 2012 по 2018 год, он успешно защищал титул 11 раз подряд.

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Деметриус Джонсон
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