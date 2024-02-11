Джон Джонс: «Мне предложили выступить на UFC 300»

Экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) подтвердил, что он отказался драться на UFC 300.

«Мне набрал Хантер Кэмпбелл и спросил: «Джон, я понимаю, что до UFC 300 осталось всего девять недель, но если есть какой-то шанс у тебя там выступить, было бы просто фантастически. Ты мог бы стать хедлайнером одного из лучших турниров в истории». Я был польщен предоставленной возможностью, но не думаю, что я буду готов. Я стал старше, у меня осталось всего пару боев, так что я должен быть готов на все 100 процентов», — сказал Джонс в интервью Submission Radio.

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Стипе Миочича (20-4) на UFC 295. Травма выведет Джонса из строя на восемь месяцев.