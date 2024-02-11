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11 февраля, 12:34

Стрикленд: «Джейк Пол — раковая опухоль для нашего общества»

Шон Стрикленд раскритиковал блогера Джейка Пола
Давид Хачатрян
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Блогер и боксер Джейк Пол (8-1) отреагировал на то, что экс-чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд (28-6) высмеял рэпера Machine Gun Kelly. Вскоре Стрикленд ответил Полу, предложив подраться в пустыне.

«Ты ужасный боксер, который задирает только тех, кто не может дать сдачи, — написал Пол в соцсети X. — Я прилечу к тебе, и мы сможем подраться на камеру... если ты выиграешь, я дам тебе 1 миллион долларов (половину твоей чистой стоимости), но если тебя уронят, ты должен будешь сделать татуировку. Напиши мне. Но я уверен, что ты сольешься, как и Пэдди Пимблетт.

Я ненавижу задир. В дни, когда я был ютубером, меня задирали, а потом я сам иногда становился задирой. Но теперь вся моя энергия направлена на боксерский клуб и помощь молодежи. Но когда я вижу, что кто-то вроде Стрикленда постоянно издевается над людьми, настает время ответить ему тем же".

«Шутки в сторону, — написал Стрикленд в ответ. — Джейк Пол — просто гребаный шутник. Ты боксируешь с маленькими старыми бойцами MMA на пенсии и продаешь сахарную воду детям. Если бы это было законно, я бы забрал твою гребаную жизнь с улыбкой на лице. Есть ли на этой земле место, где я могу забрать жизнь этого человека и спокойно уйти?

Вообще-то, Джейк, я сделаю тебе предложение получше, потому что за деньги счастья не купишь, а у тебя его полно, но ты все равно ######## [лжец]. Без камер, я и ты в пустыне... Никаких соцсетей, никаких лайков, никаких игр... Только ты и я.

Я хочу закончить это, я хочу, чтобы вы все поняли, что Джейк — это явление. Ты профессиональный тролль, ты сражаешься с отставными бойцами ММА, потому что ты тролль, но самое худшее во всем этом то, что ты — раковая опухоль. Ты вдохновляешь людей на то, чтобы ничего не добиваться, быть никем. Ты вдохновляешь людей быть троллями, потому что сам преуспел в этом. Джейк Пол, ты можешь быть богат, но ты не человек, ты побочный продукт падшего общества. Твои тролли сплотятся вокруг тебя и будут вдохновляться, чтобы быть похожими на тебя, но пойми одну вещь: ты и твоя армия троллей мне не ровня. Наслаждайтесь своим виртуальным миром, понимая, что вы — раковая опухоль для этой страны. Деньги никогда не купят вам достоинства. Наслаждайтесь".

Накануне Стрикленд высмеял Machine Gun Kelly, назвав его 13-летним готом из «Южного Парка».

Джейк Пол
Шон Стрикленд
ММА
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