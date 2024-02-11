Джон Джонс заинтересован в бое с Аспиналлом: «Я не могу просто так уйти»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) рассказал, что будет принимать решение о завершении карьеры после боя с экс-чемпионом в тяжелом весе Стипе Миочичем (20-4).

«На данный момент я думаю, что моим следующим соперником будет Стипе. Мы со Стипе оба уже давно в этом спорте. Я не думаю, что Стипе получает то уважение, которого он заслуживает. У нас с ним есть незаконченное дело, и я думаю, что это будет справедливо.

Я буду продолжать драться в зависимости от того, как выступлю против Стипе, как восстановлюсь после травмы. Знаете, я могу доминировать над ним, или это может быть жесткая война. Но бой с Томом точно не исключен, я не могу просто так уйти. Так что все движется в позитивном направлении», — сказал Джонс в интервью Submission Radio.

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Стипе Миочича (20-4) на UFC 295. Травма выведет Джонса из строя на восемь месяцев.

Том Аспиналл (13-3) победил Сергея Павловича (18-2) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 11 ноября 2023-го на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.