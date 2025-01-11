Царукян о подготовке к бою против Махачева: «Тренер останавливал меня, но я готов зажигать»

Боец UFC российско-армянского происхождения Арман Царукян рассказал о подготовке к титульному поединку против россиянина Ислама Махачева.

«Как я добился такой формы к бою против Ислама? Я ведь тренируюсь с мая прошлого года. Когда я победил Оливейру и узнал, что буду драться за титул. А поединок за пояс так сильно мотивирует! Ты хочешь сделать все правильно. И сейчас я готов зажигать» — рассказал Царукян в интервью MMA Junkie.

Царукян добавил, что когда он встает утром, то уже чувствует — все хорошо или он перетренировался. Боец не заставляет себя перенапрягаться, а говорит тренеру: «Сегодня занимаемся поменьше или отдыхаем, завтра будем стараться». Арман обладает определенным опытом, но когда надо драться за титул, то хочется делать что-то большее, чем обычно. Его тренер всегда останавливал, поэтому он чувствует себя хорошо.

Бой между Махачевым и Царукяном станет главным событием турнира UFC 311, который состоится ночью с 18 на 19 января. Первый бой спортсменов в апреле 2019 года завершился победой Махачева единогласным решением судей.

В соглавном бою вечера еще один россиянин Умар Нурмагомедов подерется за титул в легчайшем весе с американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).