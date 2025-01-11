Роман Копылов и Крис Кертис сойдутся на UFC Fight Night 249

Бой между российским бойцом Романом Копыловым и американцем Крисом Кертисом состоится в рамках UFC Fight Night 249. Турнир пройдет в ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 января, на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Трансляция боя Копылова и Кертиса начнется ориентировочно в 4.00 по московскому времени. Турнир в полном объеме покажут телеканал «Матч! Боец» и официальное приложение UFC Fight Pass. Главный кард в прямом эфире транслируют телеканал и сайт «Матч ТВ».

Результат боя Копылов — Кертис, как и других поединков турнира, можно узнать в матч-центре «СЭ» и ленте новостей UFC.

32-летний Роман Копылов в профессиональной карьере провел 16 боев, одержал 13 побед (из которых 11 — досрочно) и потерпел 3 поражения.

37-летний Крис Кертис в профессиональных ММА имеет 31 победу (18 досрочно), 11 поражений и один бой признан несостоявшимся.