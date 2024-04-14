Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 11:12

Царукян рассказал о фанате-провокаторе, которого ударил перед боем

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец ММА Арман Царукян рассказал, что запомнил лицо фаната, который провоцировал его на турнире UFC 300.

Перед выходом в октагон на бой против бразильца Чарльза Оливейры один из зрителей показал проходящему мимо россиянину средний палец, за что получил от него удар.

— Да, я быстро завожусь. И моя команда всегда пытается меня остановить. Потому что я горячий парень с Кавказских гор. Меня очень легко завести. Из-за этого тренеры мне постоянно говорят, что мне надо успокоиться.

— Я вообще думал, что когда вы идете к октагону, вы максимально сконцентрированы и не видите, что происходит вокруг.

— Я вижу всех.

— И запоминаешь?

— Запоминаю лица. Надеюсь, этот парень не попадется мне где-нибудь на улице, — сказал Царукян Sport24.

Царукян победил Чарльза Оливейру (34-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Источник: https://sport24.ru/mma/news-638175-tsarukyan-o-fanate-provokatore-ya-vsekh-zapominayu-nadeyus-etot-paren-ne-popadetsya-mne-gde-nibud-na-ulitse
Арман Царукян
Чарльз Оливейра
1
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Болельщица бросила кепку в спицы голландского велогонщика ван дер Пула
12 апреля в Москве прошло шоу Этери Тутберидзе
Константинов назвал способ заполнения Северо-Крымского канала
Грязные удары в голову, остановка боя и драка с болельщиком. Что случилось во время схватки россиянина Царукяна и Оливейры
Захарова заявила о потере доверия к Швейцарии
В Иране сочли завершенным ответ Израилю
Популярное видео
«Автомобилист» и «Магнитка» сразятся за финал в седьмом матче
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Итоги выступления «Трактора», где продолжит карьеру Билялов
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Металлургу» осталась одна победа до выхода в финал Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Со следующего сезона в чемпионате КХЛ снова будет пять легионеров
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: UFC 300: дата и место проведения — кард боев и кто выступит из звезд
Тактаров — о победе Царукяна: «С таким партером ему до Махачева как до луны»
Илия Топурия — о нокауте Холлоуэя в бою с Гейджи: «Ничего особенного»
Магомед Анкалаев: «Я нокаутирую Перейру в первом раунде»
Дана Уайт хочет организовать бой между Кайлой Харрисон и Амандой Нуньес
Шон Стрикленд подерется с Пауло Костой 1 июня на UFC 302
Гейджи, Холлоуэй и Прохазка получили бонусы по итогам UFC 300
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Торосян: «Царукян не готов к бою с Махачевым»

UFC: какой турнир будет после UFC 300 — дата и главные бои

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости