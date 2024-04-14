Торосян: «Царукян не готов к бою с Махачевым»

Тренер Сергей Торосян прокомментировал возможный бой Армана Царукяна и Ислама Махачева.

«Если быть честным, я считаю, что в данной ситуации Арман не готов под Ислама. Не готов выигрывать у Ислама. Показать конкурентный бой — да. Но сказать искренне, что Царукян победит Махачева, я не могу», — приводит слова Торосяна MMA.Metaratings.ru.

Ранее Царукян предположил Махачеву провести бой-реванш. В первом поединке победу одержал Ислам единогласным решением судей.