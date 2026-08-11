Махачев раскритиковал качество перчаток UFC: «Будто в шахте работал, позвоните Дане Уайту»

Чемпион UFC Ислам Махачев выразил недовольство качеством перчаток с логотипом американского промоушена.

Во время тренировки на руках 34-летнего россиянина остались следы от черной краски.

«Будто в шахте работал, а не на матах. Что это? Позвоните Дане Уайту. Они из Китая? Или это подделка», — сказал Махачев в видео, опубликованном журналистом Адамом Зубайраевым.

В ночь с 15 на 16 августа россиянин проведет титульный бой с ирландцем Иэном Гэрри на турнире UFC 330 в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

Махачев идет на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету чемпиона 28 побед и одно поражение в ММА. В активе 28-летнего Гэрри 17 побед при одном поражении.