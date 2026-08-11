Хабиб будет в углу Махачева во время боя с Гэрри

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов будет находиться в углу Ислама Махачева во время его боя с ирландцем Иэном Мачадо Гэрри, сообщает тренер россиянина Хавьер Мендес.

«Насколько мне известно, будут Хабиб, я и Муслим Амирасланов, а также, возможно, Абубакар Нурмагомедов в качестве четвертого секунданта. Но я не уверен в четвертом угловом», — цитирует Мендеса matchtv.ru.

34-летний Махачев проведет первую защиту титула UFC в полусреднем весе. Бой с Гэрри возглавит турнир UFC 330 в Филадельфии и состоится в ночь на 16 августа по московскому времени.