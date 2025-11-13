Бокс/ММА
Сегодня, 14:20

Махачев: «Думаю, в полусреднем весе мне будет лучше»

Анастасия Пилипенко

Экс-чемпион UFC Ислам Махачев прокомментировал свой переход в полусредний дивизион.

«Я уже не молод, знаете... Мне 34 года, и это причина, почему я должен заботиться о своем теле и здоровье. Думаю, в полусреднем весе мне будет лучше. Мне всю жизнь говорили «молодой», но теперь я стал старым. Но я все еще голоден», — сказал Махачев в интервью TNT Sports.

UFC 322 Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена.Махачев идет за историей и готовится к бою с Маддаленой: онлайн-трансляция недели UFC 322

В ночь на 16 ноября Махачев сразится за титул чемпиона полусреднего веса UFC против Делла Маддалены. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден». Он станет главным событием турнира UFC 322.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев

