13 ноября, 15:30
Махачев идет за историей и готовится к бою с Маддаленой: онлайн-трансляция недели UFC 322
Россиянин может стать чемпионом во втором дивизионе.
В ночь на 16 ноября на турнире UFC 322 Ислам Махачев будет биться за пояс чемпиона в полусреднем весе с Джеком Деллой Маддаленой, а Валентина Шевченко проведет защиту против Вэйли Чжан. Следим за тем, что происходит на неделе большого события в мире ММА.
Маддалена: «Если Махачев не ожидает тяжелого боя, его ждет жестокое пробуждение»
Чемпион UFC Джек Делла Маддалена предупредил Ислама Махачева перед поединком на турнире UFC 322.
«Если он не ожидает тяжелого боя, его ждет жестокое пробуждение. Я чувствую себя андердогом. У меня менталитет андердога — мне нужно все доказывать.
Пять раундов с Исламом — нужно ожидать, что в какой-то момент окажешься на земле. Но в идеале — держать дистанцию и не оказаться на земле. Мы ожидаем полноценный бой по ММА, где нужно будет показать все навыки», — цитирует Маддалену MMA Junkie.
Махачев назвал причину поражения Мухаммада в поединке с Делла Маддаленой
Экс-чемпион UFC Ислам Махачев назвал причину поражения Белала Мухаммада в титульном поединке с Джеком Делла Маддаленой. Он прошел в мае на турнире UFC 315 в Монреале.
«Белал отлично показал себя в стойке, он нанес больше ударов, думаю, но понес больше урона. Вот почему он проиграл... Но Белал хорошо смотрелся в бою. У него были ошибки, ему нужно было смешивать ударку с борьбой. Он чувствовал, что может хорошо попасть, может драться... Как по мне, он ошибся в этом бою», — сказал Махачев в интервью TNT Sports.
Пратес: «Эдвардс уже показывал, что его можно морально сломить»
Бразилец Карлос Пратес настроен сломить британца Леона Эдвардса в бою на турнире UFC 322.
«Мой подход — постоянно наносить урон сопернику на протяжении всего боя, чтобы сломить его морально и заставить сдаться.
Это то, что я вынес из многолетнего опыта муай-тай. А Эдвардс уже показывал, что его можно морально сломить в середине боя», — цитирует Пратеса MMA Junkie.
Махачев рассказал, что увидел в глазах Маддалены во время дуэли взглядов
Ислам Махачев рассказал, что габариты Джека Делла Маддалены его не удивили.
— Да, когда я провел дуэль взглядов с Джеком, то понял, что я таких же габаритов, — сказал Махачев на пресс-конференции. — Не думаю, что я маленький для полусреднего веса. Я хорошо следовал моей тренировочной программе, набирал вес, и сейчас я готов.
— Когда ты увидел Джека впервые, что почувствовал?
— Я его ранее уже видел лично. Ничего, просто смотрел ему в лицо. Не видел ничего, кроме глаз. Кто-то спрашивал: «Что ты увидел в его глазах?» Я просто видел глаза.
Махачев — о Топурии: «Все хотят увидеть этот бой. Поговорим после поединка с Маддаленой»
Ислам Махачев не исключил, что его следующим соперником может стать чемпион UFC в легком весе Илия Топурия.
«Он продолжает говорить о бое. Все хотят увидеть этот бой. Поговорим об этом после поединка с Маддаленой», — сказал Махачев во время пресс-конференции.
Махачев: «Думаю, в полусреднем весе мне будет лучше»
Ислам Махачев прокомментировал свой переход в полусредний дивизион. До этого россиянин был чемпионом UFC в легком весе.
«Я уже не молод, знаете... Мне 34 года, и это причина, почему я должен заботиться о своем теле и здоровье. Думаю, в полусреднем весе мне будет лучше. Мне всю жизнь говорили «молодой», но теперь я стал старым. Но я все еще голоден», — сказал Махачев в интервью TNT Sports.
Махачев: «Я рад, что Хабиб завершил карьеру»
Бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев прокомментировал завершение бойцовской карьеры своим другом Хабибом Нурмагомедовым.
«Когда Хабиб завершил карьеру, дело было не в возрасте. Дело было в семье и просьбе его матери. Он тот человек, который обязан быть со своей семьей сейчас. У него большая семья, и они все живут вместе. Вот почему он переключил внимание на них. Если бы он продолжал драться, у него не было бы времени на обычную жизнь. Я рад, что Хабиб завершил карьеру бойца и стал тренером, потому что он помогает многим ребятам стать чемпионами», — сказал Махачев в интервью New York Post Sports.
Адесанья: «Махачев — один из величайших в истории, но вы видели, что с ним делал Порье и Волкановски»
Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья рассказал, каким образом Джек Делла Маддалена может победить Ислама Махачева.
«Я считаю, что Ислам — лучший из дагестанских бойцов, один из величайших в истории. Но Порье смог подняться и защититься от его приемов, и все видели, что Волкановски делал с Исламом.
Ислам сможет его повалить, но ненадолго. Джек будет защищаться от начала до конца, и сам завершит бой. Я действительно считаю, что у Маддалены есть все, чтобы нейтрализовать стиль Ислама, перевести бой в стойку и нокаутировать его. Возможно, во втором раунде», — цитирует Адесанью Bjpenn.
Байсангур Сусуркаев: «Хочу взять титул и провести больше защит, чем Джон Джонс и Андерсон Сильва»
Байсангур Сусуркаев озвучил глобальные планы на свою карьеру в UFC. Российский боец хочет стать лучшим в истории.
«Хочу взять титул и провести больше защит, чем Джон Джонс или Андерсон Сильва. Стать лучшим в истории. Хочется сказать об истории, наследии, но все знают, что это и деньги. Деньги, которые помогут мне, моему отцу, моей семье, всем, кого я люблю. Деньги мотивируют», — цитирует Сусуркаева MMA Junkie.
Кияшко о бое Махачева с Маддаленой: «Шансы оценю как 60 на 40 в пользу Ислама»
Известный тренер по ММА и кикбоксингу Тарас Кияшко поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего поединка за титул UFC в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым.
«Новая весовая категория для Ислама — это всегда непросто. Там чуть другие ребята. Хочется верить в его мастерство и опыт. Ислам сам по себе не маленький, хочется верить, что все получится. Соперник очень серьезный, имеющий хорошую ударную технику. Борется Маддалена тоже неплохо. Про Ислама и говорить нечего, он во всех аспектах хорош и силен. Естественно, ставлю на Ислама и буду болеть за него, но бой будет непростой. Шансы оценю как 60 на 40 в пользу Махачева. Все будет зависеть от подготовки. Пусть у нас тоже появится чемпион в двух весовых категориях», — сказал Кияшко «СЭ».
О'Мэлли считает, что Вэйли победит Шевченко на турнире UFC 322
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли поделился ожиданиями от титульного поединка между Валентиной Шевченко и Вэйли Чжан на турнире UFC 322.
«Вэйли поднимается в следующий дивизион, и я считаю, что она одержит победу. Трудно ставить против нее», — сказал О'Мэлли на своем YouTube-канале.
Махачев: «После Маддалены, я думаю, будет Камару Усман»
Бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал, кого он хотел бы видеть своим следующим соперником в случае победы над Джеком Делла Маддаленой на UFC 322.
«После Джека, я думаю, будет Камару Усман. У него наибольшее число защит в полусреднем весе, и сейчас у него хорошая позиция», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу Adin Live.
Волкановски дал прогноз на бой Махачева и Делла Маддалены
Чемпион UFC Алекс Волкановски высказался о титульном поединке в полусреднем весе между Исламом Махачевым и Джеком Делла Маддаленой.
«Джек великолепен на земле, но мы не хотим, чтобы поединок перешел в партер. Несмотря на то что Джек хорош в этом, это мир Ислама. Это то, что он делает 24 часа в день с тех пор, как начал ходить. Возможно, он начал делать это еще раньше», — сказал Волкановски на своем Youtube-канале.
Масвидаль: «Если Маддалена побьет Махачева, то станет лучшим бойцом»
Бывший претендент на титул UFC Хорхе Масвидаль прокомментировал предстоящий поединок за титул в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым.
«Ислам — большой парень, он гонял большой вес, чтобы уложиться в 70 кг. Он может лучше показать себя в 77 кг. Но Джек особенный... Если Джек побьет Ислама, то станет лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории. Я склоняюсь к Исламу, но убежден, что это будет тяжелый бой», — приводит слова Масвидаля Red Corner MMA.
Делла Маддалена: «Я ожидаю лучшего Махачева»
Чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена прокомментировал предстоящий поединок с Исламом Махачевым.
«Я ожидаю лучшего Махачева. Ему не нужно гонять вес. Думаю, он будет более полноценной версией себя. Это будет самый жесткий Махачев, и я не ожидаю большого преимущества в весе», — сказал Делла Маддалена в интервью пресс-службе UFC.
Пейдж назвал фаворита в поединке Эдвардса с Пратесом
Британский боец UFC Майкл Пейдж прокомментировал предстоящий поединок в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Карлосом Пратесом.
«Эдвардс способен повалить, способен нейтрализовать его, сбить с темпа. Как по мне, преимущество на стороне Леона. Хотя возможен и сюрприз, локоть или какой-нибудь сумасшедший удар ногой, Пратес умеет это, у него есть сила. Но Леон — очень крепкий парень, его трудно остановить. Преимущество на его стороне», — цитирует Пейджа TNT Sports.
Запашный: «Убежден, что Махачев намного сильнее Маддалены»
Известный дрессировщик и народный артист России Эдгард Запашный прокомментировал «СЭ» предстоящий поединок за титул UFC в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым.
«Прогноз у всей нашей страны один — это победа Махачева. Здесь можно фантазировать на тему того, будет ли бой полным или завершится досрочно. Но мы все убеждены, что Махачев намного сильнее. Будем болеть за нашего бойца», — сказал Запашный «СЭ».
Олейник уверен в победе Махачева в бою с Маддаленой: «Буду болеть за него, как и вся Россия»
Бывший боец UFC Алексей Олейник поделился с «СЭ» мнением о предстоящем поединке за титул UFC в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым.
«Хорошо знаю Махачева — это боец очень высокого уровня. Сейчас он очень силен. Его будет трудно победить. Буду болеть за него, как и вся Россия», — сказал Олейник «СЭ».
Шон О'Мэлли считает Махачева небольшим фаворитом в бою с Делла Маддаленой
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли поделился ожиданиями от титульного поединка в полусреднем дивизионе между Исламом Махачевым и Джеком Делла Маддаленой.
«Я не думаю, что Джек будет значительно больше Ислама. У них почти одинаковый рост, так что они будут примерно одного размера, габариты не сыграют большой роли в этом бою. Потрясающий поединок, думаю, он получится близким, но я склоняюсь к победе Ислама», — сказал О'Мэлли в выпуске на своем YouTube-канале.
Усман заявил о желании провести бой с Махачевым после UFC 322
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман бросил вызов победителю боя между Исламом Махачевым и Джеком Делла Маддаленой.
«Посмотрим, как все сложится. С нетерпением жду возможности подраться с одним из этих парней. Кто фаворит? Не могу сказать. Оба парня обладают качеством. Они левши, но Джек научился быстро и незаметно менять стойку. Махачев явно сильнее в борьбе.
Мне нужен самый крупный бой в карьере. Будем честны, мой поединок с Махачевым крупнее противостояния с Маддаленой. Джек очень талантлив, но мы не видели бой двух экс-лидеров P4P», — цитирует Усмана MMA Fighting.
Кормье удивился размеру Махачева после перехода в полусредний вес: «Посмотрите на этого парня!»
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье удивился при виде Ислама Махачева. Россиянин поднялся из легкого в полусредний вес, для боя с чемпионом Джеком Делла Маддаленой на турнире UFC 322.
«Вау, посмотрите на размеры этого парня!» — сказал Кормье на видео американского блогера и стримера Эдина Росса.
Тактаров: «Особо сильно не сомневаюсь в победе Махачева, но в бою все может случиться»
Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящем титульном бое Ислама Махачева против чемпиона Джека Делла Маддалены.
«Я думаю, что Ислам кайфанет от боя. Вес сгонять не надо. И он откроет для себя интересную правду, что сгонять вес — создавать себе проблемы. Сил больше, скорости больше. Приятно будет быть чемпионом в двух категориях. Особо сильно не сомневаюсь в победе Махачева, но в бою все может случиться», — сказал Тактаров «СЭ».
Махачев: «Бой против Маддалены — один из самых сложных для меня»
Ислам Махачев рассказал об ожиданиях от поединка с Джеком Делла Маддаленой на турнире UFC 322.
«Это один из самых сложных боев для меня, потому что он габаритный и хорош во всем. Может, у него и нет хорошей защиты от тейкдаунов, но его грэпплинг хорош. Вот почему я готов ко всему. Я знаю, что он усердно готовится под меня, потому что его последним соперником был Белал. Белал тоже пытался бороться, но Маддалене удавалось защищаться. Если Джек остановит мою борьбу, я попробую еще раз. Если борьба не сработает, я буду биться с ним в стойке», — приводит слова Махачева UFC Eurasia.
Хабиб Нурмагомедов: «Махачеву лучше оставаться в полусреднем весе»
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что Исламу Махачеву не нужно менять дивизион после переходе в полусредний вес.
«Я считаю, что ему лучше оставаться в полусреднем весе, поскольку ему недавно исполнилось уже 34 года. Нелегко держаться в одном весе всю жизнь», — сказал Нурмагомедов на встрече с болельщиками в Чикаго в «Мекка Центре».
Махачев и Маддалена провели первую дуэль взглядов
Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена провели первую битву взглядов в преддверии поединка на турнире UFC 322.
Бойцы встретились лицом к лицу на одном из высотных зданий Нью-Йорка.
Байсангур Сусуркаев vs Эрик Макконико
Байсангуру Сусуркаеву — 24 года. За свою карьеру проспект провел 10 боев и выиграл все из них. Путь в UFC он начал с Претендентской серии Даны Уайта, 12 августа нокаутировав Муртазу Али. Руководство организации оценило яркий дебют, уже через четыре дня Сусуркаев провел первый бой в UFC после подписания контракта. На турнире UFC 319 он победил Эрика Ноллана удушающим приемом.
Эрику Макконико — 34 года. Американец за карьеру провел 14 боев — 10 побед, 3 поражения и 1 ничья. В своем последнем бою Макконико победил раздельным решением судей Коди Брандейджа на турнире UFC on ESPN 72 9 августа 2025 года.
Роман Копылов vs Грегори Родригес
Роману Копылову — 34 года. Россиянин провел за карьеру 18 боев — 14 побед и 4 поражения. Лишь четыре поединка в карьере Копылова дошли до судейских записок, остальные завершились досрочно. До UFC боец из Сибири не знал поражений, в лиге его рекорд — 6-4. В последнем бою кемеровчанин проиграл Пауло Косте единогласным решением судей на турнире UFC 318 19 июля 2025 года.
Грегори Родригесу — 33 года. Бразилец за карьеру одержал 17 побед и потерпел 6 поражений. Из восьми последних боев семь завершились досрочно. В этом году Родригес провел два поединка — проиграл нокаутом Джареду Каннонье (15 февраля) и нокаутировал Джека Херманссона (28 июня).
Валентина Шевченко vs Вэйли Чжан
Валентине Шевченко — 37 лет. За карьеру в ММА представительница Киргизии провела 30 боев — 25 побед, 4 поражения и 1 ничья. Впервые она стала чемпионкой UFC в наилегчайшем весе 8 декабря 2018 года после победы над Йоанной Енджейчик и затем провела семь успешных защит. Пуля потеряла титул в первом бою с Алексой Грассо и вернула после победы в трилогии. В последнем поединке Шевченко победила решением судей Манон Фьоро на турнире UFC 315 10 мая 2025 года.
Вэйли Чжан — 36 лет. За карьеру китаянка провела 29 боев — 26 побед и 3 поражения. В UFC она дважды завоевывала пояс в минимальном весе и проигрывала лишь дважды — Роуз Намаюнас. В последнем бою Чжан единогласным решением судей одолела Татьяну Суарес на турнире UFC 312 9 февраля 2025 года и затем приняла решение сменить дивизион.
Ислам Махачев vs Джек Делла Маддалена
Джеку Делла Маддалене — 29 лет. Австралиец провел на профессиональном уровне 20 боев — 18 побед и 2 поражения. Его карьера началась с двух досрочных поражений в 2016 году. С тех пор Маддалена выиграл 18 боев подряд. В UFC он выступает с 2022 года и еще ни разу не проиграл — 8-0. В последнем поединке Маддалена на турнире UFC 315 в Монреале (Канада) победил Белала Мухаммада и отобрал у соперника пояс в полусреднем весе. После пяти раундов судьи насчитали 48-47, 48-47, 49-46.
Исламу Махачеву — 34 года. Россиянин провел за карьеру 28 боев — 27 побед и 1 поражение. В UFC он пришел с рекордом 11-0 и уже во втором поединке в американском промоушене потерпел поражение нокаутом от Адриано Мартинса на турнире UFC 192 3 октября 2015-го. С тех пор россиянин одержал 15 побед подряд. Чемпионом UFC в легком весе Махачев стал 22 октября 2022-го после победы над Чарльзом Оливейрой удушающим приемом. Далее Ислам провел четыре успешные защиты, тем самым установил рекорд дивизиона и решил подняться в полусредний вес.
Кард турнира UFC 322
На турнире UFC 322 состоятся 13 поединков. В октагон выйдут бойцы из Австралии, России, Киргизии, Китая, США, Эквадора, Англии, Бразилии, Франции.
Главный кард
Джек Делла Маддалена (18-2) — Ислам Махачев (27-1)
Валентина Шевченко (25-4-1) — Вэйли Чжан (26-3)
Шон Брэди (18-1) — Майкл Моралес (18-0)
Леон Эдвардс (22-5-0-1) — Карлос Пратес (22-7)
Бенеил Дариуш (23-6-1) — Бенуа Сен-Дэни (15-3-0-1)
Прелимы
Бо Никал (7-1) — Родольфо Виейра (11-3)
Роман Копылов (14-4) — Грегори Родригес (17-6)
Эрин Бленчфилд (13-2) — Трейси Кортес (12-2)
Малком Уэллмейкер (10-0) — Коди Хэддон (8-1)
Ранние прелимы
Кайл Дакас (16-4-0-1) — Джеральд Мершарт (37-20)
Пэт Сабатини (20-5) — Чепе Марискал (18-6-0-1)
Анджела Хилл (18-15) — Фатима Клайн (8-1)
Байсагур Сусуркаев (10-0) — Эрик Макконико (10-3-1)
Где смотреть турнир UFC 322
В полном объеме UFC 322 покажут на онлайн-платформе UFC Fight Pass, канале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru (платно). Основной кард можно смотреть на телеканале и сайте «Матч ТВ» (бесплатно), онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне с эфиром федерального телеканала) с 4.00 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных боев UFC 322, а здесь вас ждет разогрев турнира.
Дата, время и место проведения турнира UFC 322
Турнир UFC 322 состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 ноября. Событие примет арена «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). Начало ранних прелимов — в 2.00 по московскому времени 16 ноября, предварительного карда — в 4.00 мск, главного карда — в 6.00 мск.
Всем привет!
В ночь с 15 на 16 ноября пройдет номерной турнир UFC 322. В его главном поединке бывший чемпион в легком весе Ислам Махачев попробует завоевать титул в полусреднем дивизионе против обладателя пояса Джека Делла Маддалены. В соглавном бою Валентина Шевченко будет защищать пояс чемпионки в наилегчайшем весе против Вэйли Чжан. Также увидим бои россиян Романа Копылова и Байсангура Сусуркаева.