Махачев идет за историей и готовится к бою с Маддаленой: онлайн-трансляция недели UFC 322

Маддалена: «Если Махачев не ожидает тяжелого боя, его ждет жестокое пробуждение»

Чемпион UFC Джек Делла Маддалена предупредил Ислама Махачева перед поединком на турнире UFC 322.

«Если он не ожидает тяжелого боя, его ждет жестокое пробуждение. Я чувствую себя андердогом. У меня менталитет андердога — мне нужно все доказывать.

Пять раундов с Исламом — нужно ожидать, что в какой-то момент окажешься на земле. Но в идеале — держать дистанцию и не оказаться на земле. Мы ожидаем полноценный бой по ММА, где нужно будет показать все навыки», — цитирует Маддалену MMA Junkie.