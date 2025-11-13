Бокс/ММА
Сегодня, 14:00

Байсангур Сусуркаев против Эрика Макконико: статистика бойцов и результаты последних боев перед UFC 322

Опубликована статистика Байсангура Сусуркаева и Эрика Макконико перед UFC 322
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Байсагур Сусуркаев.
Фото Global Look Press

Российский боец Байсангур Сусуркаев проведет бой в среднем весе против американца Эрика Макконико на UFC 322 в ночь с 15 на 16 ноября. Вечер ММА состоится в «Мэдисон-сквер-гардене» в Нью-Йорке (США).

ММА UFC: Сусуркаев — Макконико

Статистика и данные Байсангура Сусуркаева

Профессиональный рекорд 24-летнего Сусуркаева в ММА — 10-0. В последнем бою, который состоялся 16 августа 2025-го на UFC 319, Байсангур победил Эрика Нолана сабмишном (удушение сзади). Рост — 188 см, размах рук — 201 см.

Статистика и данные Эрика Макконико

На счету 33-летнего Макконико профессиональный рекорд — 10-3-1. Предыдущий бой американец провел 9 августа этого года на UFC on ESPN 72. Тогда Эрик победил Коди Брандейджа раздельным решением судей. Рост — 183 см, размах рук — 196 см.

Байсангур Сусуркаев
Эрик Макконико
