Названы возможные гонорары Двалишвили и Нурмагомедова за бой на UFC 311

Портал EssentiallySports предположил, какие гонорары получат Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов за бой на турнире UFC 311.

По данным издания, 34-летний Двалишвили может заработать от 500 до 600 тысяч долларов, 29-летний Нурмагомедов — около 300 тысяч. Отметим, что речь идет только о базовой выплате от UFC, которая не учитывает дополнительные выплаты: бонусы, часть прибыли от платных трансляций, а также доход от персональных спонсоров.

Титульный бой Нурмагомедова (18-0) и Двалишвили (18-4) станет соглавным на турнире UFC 311 в Инглвуде (США), который пройдет в ночь с 18 на 19 января.

В главном поединке вечера за титул чемпиона в легком весе встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и бразилец Ренато Мойкано (20-5-1). Мойкано заменил снявшего из-за травмы бойца российско-армянского происхождения Армана Царукяна (22-3).