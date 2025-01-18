Умар Нурмагомедов дал обещание фанатам перед боем на UFC 311: «Буду как Махачев»

Российский боец Умар Нурмагомедов дал обещание фанатам перед титульным поединком против американца грузинского происхождения Мераба Двалишвили на UFC 311.

«Я думаю, я буду здесь долгое время, ребята. Я буду здесь в качестве чемпиона. Буду как Ислам (Махачев). Мы будем вместе с вами долгое время», — цитирует Нурмагомедова ESPN MMA.

Бой Нурмагомедова (18-0) и Двалишвили (18-4) станет соглавным на UFC 311 в Инглвуде (США), который пройдет в ночь с 18 на 19 января. В субботу россиянин провел финальную дуэль взглядов, надев повязку в память о своем тренере, дяде и отце Хабиба — Абдулманапе Нурмагомедове.

В главном поединке вечера в Инглвуде за титул чемпиона в легком весе встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и бразилец Ренато Мойкано (20-5-1).