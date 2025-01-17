Нурмагомедов и Двалишвили провели дуэль взглядов перед поединком на UFC 311

Российский боец Умар Нурмагомедов и американец грузинского происхождения Мераб Двалишвили провели дуэль взглядов перед поединком на UFC 311.

После дуэли взглядов Нурмагомедов сказал, что это последняя фотография Двалишвили с поясом.

Титульный поединок Нурмагомедова (18-0) и Двалишвили (18-4) станет соглавным на турнире UFC 311 в Инглвуде (США), который пройдет в ночь с 18 на 19 января.

В главном бою вечера встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и боец российско-армянского происхождения Арман Царукян (22-3). Их первый бой в апреле 2019 года закончился победой Махачева единогласным решением судей.