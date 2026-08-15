Ислам Махачев — Иэн Мачадо Гэрри: видео финальной битвы взглядов перед поединком UFC 330
UFC опубликовала видео финальной дуэли взглядов перед титульным боем на турнире UFC 330 между российским бойцом Исламом Махачевым и ирландцем Иэном Мачадо Гэрри. Заключительный стердаун состоялся в рамках церемонии взвешивания в пятницу, 14 августа. Мероприятие проходило в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).
Ранее соперники провели первую битву взглядов у статуи Рокки, посвященной главному герою культовой серии фильмов о Рокки Бальбоа.
Диалог Махачева и Гэрри перед поединком UFC 330
Гэрри: «Ты готов? Время пришло! Все стоит на кону, все рекорды. Ты готов? Это самый большой бой года».
Махачев: «Не самый».
Гэрри: «Самый, и ты это знаешь. Но для тебя, возможно, нет. Но для меня...»
Махачев: «Для тебя — да».
Гэрри: «Все, чего ты добился [стоит] на кону. Ты можешь проиграть все. Можно многое проиграть, но получить можно еще больше».