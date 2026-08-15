Ислам Махачев — Иэн Мачадо Гэрри: видео финальной битвы взглядов перед поединком UFC 330

UFC опубликовала видео финальной дуэли взглядов перед титульным боем на турнире UFC 330 между российским бойцом Исламом Махачевым и ирландцем Иэном Мачадо Гэрри. Заключительный стердаун состоялся в рамках церемонии взвешивания в пятницу, 14 августа. Мероприятие проходило в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

Ранее соперники провели первую битву взглядов у статуи Рокки, посвященной главному герою культовой серии фильмов о Рокки Бальбоа.

Диалог Махачева и Гэрри перед поединком UFC 330

Гэрри: «Ты готов? Время пришло! Все стоит на кону, все рекорды. Ты готов? Это самый большой бой года».

Махачев: «Не самый».

Гэрри: «Самый, и ты это знаешь. Но для тебя, возможно, нет. Но для меня...»

Махачев: «Для тебя — да».

Гэрри: «Все, чего ты добился [стоит] на кону. Ты можешь проиграть все. Можно многое проиграть, но получить можно еще больше».

Видео финальной битвы взглядов Махачева и Гэрри перед поединком UFC 330