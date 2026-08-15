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Махачев — Гарри: видео финальной битвы взглядов перед поединком UFC 330, что сказали бойцы

15 августа, 14:15

Ислам Махачев — Иэн Мачадо Гэрри: видео финальной битвы взглядов перед поединком UFC 330

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ислам Махачев.
Фото Getty Images

UFC опубликовала видео финальной дуэли взглядов перед титульным боем на турнире UFC 330 между российским бойцом Исламом Махачевым и ирландцем Иэном Мачадо Гэрри. Заключительный стердаун состоялся в рамках церемонии взвешивания в пятницу, 14 августа. Мероприятие проходило в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

Ранее соперники провели первую битву взглядов у статуи Рокки, посвященной главному герою культовой серии фильмов о Рокки Бальбоа.

Диалог Махачева и Гэрри перед поединком UFC 330

Гэрри: «Ты готов? Время пришло! Все стоит на кону, все рекорды. Ты готов? Это самый большой бой года».

Махачев: «Не самый».

Гэрри: «Самый, и ты это знаешь. Но для тебя, возможно, нет. Но для меня...»

Махачев: «Для тебя — да».

Гэрри: «Все, чего ты добился [стоит] на кону. Ты можешь проиграть все. Можно многое проиграть, но получить можно еще больше».

Видео финальной битвы взглядов Махачева и Гэрри перед поединком UFC 330

Бой Ислама Махачева и Иэна Мачадо Гэрри на турнире UFC 330 пройдет в спортивно-развлекательном комплексе «Иксфинити Мобайл Арена» в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) в ночь с 15 на 16 августа.

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Ислам Махачев
Иэн Мачадо Гэрри
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