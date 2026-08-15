UFC показал, что Махачев и Гэрри сказали друг другу во время финальной битвы взглядов

Промоушен UFC опубликовал видео диалога между россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Иэном Мачадо Гэрри во время финальной дуэли взглядов перед боем на турнире UFC 330.

Россиянин будет впервые защищать титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

Гэрри: «Ты готов? Время пришло! Все стоит на кону, все рекорды. Ты готов? Это самый большой бой года».

Махачев: «Не самый».

Гэрри: «Самый, и ты это знаешь. Но для тебя, возможно, нет. Но для меня...»

Махачев: «Для тебя — да».

Гэрри: «Все, чего ты добился [стоит] на кону. Ты можешь проиграть все. Можно многое проиграть, но получить можно еще больше».

Турнир UFC 330 пройдет в ночь на 16 августа на «Иксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии (США). Бой Махачева и Гэрри станет главным событием вечера.

У 34-летнего Махачева рекорд в профессиональных ММА — 28-1. На счету 28-летнего Гэрри 17 побед и 1 поражение.